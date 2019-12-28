Политика
Вести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
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Путин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Президент Черногории подписал закон, расколовший общество
Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24".
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Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
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Овечкин отказался от участия в Матче звезд NHL
Общество
Елена Батурина объявлена в розыск
Судья объявила Батурину в розыск, так как она уже пять раз не являлась в суд, а письма с требованием явки, отправленные по месту ее регистрации в Москве, были возвращены из-за «неудачной попытки вручения».
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«Реал Сосьедад» пошутил над Эдегором, отправив его в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор перешел в «Манчестер Сити».
Культура
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Единоборства
Федор Емельяненко обратился к болельщикам с просьбой
Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко, которому менее чем через сутки предстоит выйти на бой против Рампейджа Джексона, попросил болельщиков помолиться за его успех в предстоящем поединке.
Политика
Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии
Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Кино
«Гоблин» оценил «Ведьмака» от Netflix хуже «Игры престолов»
Российский публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков оценил сериал «Ведьмак», который на прошедшей неделе вышел на стриминговой платформе Netflix, хуже блокбастера HBO «Игра престолов».
Хоккей
«Сибирь» по буллитам победила «Куньлунь»
«Сибирь» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победила «Куньлунь» (3:2 Б). Победный буллит на счету нападающего Микаэля Руохомаа.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Авто
Pininfarina показала новые гоночные шлемы
Pininfarina и Roux разработали новую линейку шлемов.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Политика
Пушков объяснил отказ Германии в военной помощи Украине
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков опубликовал пост в Twitter, в котором объяснил, почему, на его взгляд, Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.
Здоровье
Врач рассказал, кому следует воздержаться от застолья на новый год из-за «барической пилы»
Какую опасность для людей представляет «барическая пила» и кому лучше воздержаться от бурного застолья в новый год из-за перепадов давления, «Вечерней Москве» рассказал врач высшей категории, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, ортопед, полковник военной медицинской службы Владимир Хорошев.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
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Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Авто
Следующий Kia Sorento получит интерьер в стиле новой Optima
Модель получит салон, выполненный в стиле нового седана K5 (Optima).
Происшествия
Вооруженное ограбление заправки в российском городе попало на видео
В городе Камышлове Свердловской области неизвестный ограбил автозаправочную станцию «Газпромнефти» и ранил охранника.
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В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»
Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.