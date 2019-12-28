Политика

Вести.RuВести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости08:31

Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

Коммерсантъ08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК08:44

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°08:39

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС08:56

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс08:27

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ru08:23
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Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер

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Модель получит салон, выполненный в стиле нового седана K5 (Optima).
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В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»

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