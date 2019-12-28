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Политика Пушков объяснил отказ Германии в военной помощи Украине Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков опубликовал пост в Twitter, в котором объяснил, почему, на его взгляд, Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.