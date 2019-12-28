Политика

Вести.RuВести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК08:44

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:02, Ашберн
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Согласно имеющейся информации, электромобиль будет построен на масштабируемой «тележке».
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На официальном сайте "Краснодара" появилось сообщение о трансфере форварда Ивана Игнатьева в казанский "Рубин".
Газета.Ru 04:14
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Москва 24 06:40
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
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Скелет умершего более полугода назад мужчины обнаружили в Москве

Тело мужчины в состоянии скелета обнаружили в Москве.
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Овечкин отказался от участия в Матче звезд NHL

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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»

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В США пять человек погибли при крушении самолета

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Радикалы заблокировали экс-беркутовцев в киевском СИЗО, чтобы сорвать их обмен в Донбассе

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