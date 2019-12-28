Политика
ТАССПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.
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Политика
О чем Путин предупредил Польшу на коллегии Минобороны
Путин: Польша — пособник Гитлера Владимир Путин заявил во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны, что Польша была пособником Берлина до 1939 года.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Хоккей
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Хоккей
Хоккеист «Торонто» Михеев перенёс операцию
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев перенёс операцию.
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Политика
Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Политика
Зеленский внес новый законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады новый законопроект о децентрализации власти, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную систему Рады.
Происшествия
Актив ингушских протестов превращается в экстремистскую организацию
На председателя исполкома Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) Мусу Мальсагова, лидера протестов в Ингушетии, возбуждено уголовное дело по статье 282.1 (организация экстремистского сообщества), сообщает адвокат Мальсагова Магомед Беков.
Общество
Путин подписал закон о единой электронной очереди в детские сады
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит единую электронную очередь для зачисления детей в детские сады.
Общество
Россияне пожаловались на зараженные жуками новогодние елки
Жители Омска пожаловались, что купили елку с маленькими жуками.
Авто
В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva
Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Здоровье
Американка стала инвалидом из-за антивозрастного крема
Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Армия и оружие
Замминистра обороны РФ открыл в Курской области новый мост
Открывшийся сегодня мост состоит из семи пролетов, полотно проезжей части выполнено из металлических пакетов с дощатым настилом.
Политика
Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Авто
Следующий Kia Sorento получит интерьер в стиле новой Optima
Модель получит салон, выполненный в стиле нового седана K5 (Optima).
Происшествия
В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера
На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Политика
Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока-2»
«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост председателя ЕК.
Общество
Росстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет
По прогнозу Росстата, к 2036 году население страны может составить 134-150 млн человек против 146,7 млн человек в 2020 году.