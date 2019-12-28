Политика

ТАССТАССПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС08:56

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости08:31

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°08:39

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском09:33

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК08:44

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс08:27

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ru08:23
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады новый законопроект о децентрализации власти, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную систему Рады.
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Жители Омска пожаловались, что купили елку с маленькими жуками.
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На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
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Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.
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Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
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Модель получит салон, выполненный в стиле нового седана K5 (Optima).
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На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
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«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост председателя ЕК.
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