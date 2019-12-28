Политика

Вести.RuВести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

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Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

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Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

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Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

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