Политика
Вести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Общество
Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
РПЛ опубликовала сборную десятилетия по версии болельщиков
Технологии
Компания Tesla запатентовала аккумулятор-миллионник
Канадское отделение компании Tesla подало международную патентную заявку на «диоксазолоны и нитрильные сульфиты в качестве добавок к электролиту для литий-ионных аккумуляторов».
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Хоккей
Капитан Канады не снял шлем во время гимна России
Футбол
«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом
«Манчестер Юнайтед» готов ждать до конца сезона, чтобы подписать датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.
Шоу-бизнес
Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить гражданство России
Актриса Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина РФ.
Наука
Как мы выглядели 40 тысяч лет назад
Выдающиеся скуловые кости делали лицо округлым – как на рисунке научного иллюстратора Майян Харель, однако пронзительный взгляд денисовской девочки-подростка остается на совести художника.
Происшествия
ФСИН сняла электронные браслеты с сестер Хачатурян
Политика
В МИД РФ появится новый департамент
Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.
Шоу-бизнес
Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по транзиту газа
Работа над окончательным текстом соглашения о сохранении транзита газа через Украину после 1 января 2020 года еще нет, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.
Шоу-бизнес
Беременная жена Тарасова Анастасия Костенко получила травму
26 декабря Анастасия Костенко рассказала в соцсети, что получила травму руки. Что случилось, девушка не уточняет.
Экономика
В Татарстане в 2020 году увеличат пособия за рождение первенцев
По словам главы ведомства, в 2020 году на пособия за рождение первых детей в республиканском бюджете заложили 4 млрд рублей.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Политика
Путин подписал закон о ввозе в РФ незарегистрированных лекарств
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов с наркотическими или психотропными веществами.
Политика
Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
Хоккей
«Ак Барс» сегодня сыграет с «Локомотивом»
«Ак Барс» 28 декабря проведёт заключительный в этом году матч с «Локомотивом».
Здоровье
Как восполнить дефицит витамина D: советы от эндокринолога
У депрессии, остеопороза и болезней сердца есть кое-что общее — нехватка витамина D. Как с этим бороться, разбираемся с помощью эндокринолога Татьяны Бочаровой.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Происшествия
Молодого врача Андрея Кима застрелили в Магадане
Утром в субботу, 28 декабря, в Магадане погиб 36-летний врач Андрей Ким.
Общество
Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Футбол
«Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ» интересуются тер Стегеном
По информации Mundo Deportivo, на 27-летнего голкипера претендуют «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ».
Армия и оружие
100% эффективность: российские «Панцирь-С» сбили все израильские ракеты выпущенные по Сирии
Российские ЗРПК «Панцирь-С» продемонстрировали 100% эффективность против выпущенных Израилем ракет.
Финансы
Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке
Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
Кино
Актер из сериала «Игра престолов» умер в 30 лет
Американский актер Эндрю Данбар скончался в своем доме в Белфасте (Северная Ирландия) в канун Рождества, 24 декабря.