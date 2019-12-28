Политика

Вести.RuВести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС08:56

Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

Коммерсантъ08:56

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс08:27

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°08:39

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости08:31

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК08:44

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ru08:23
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Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
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Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года.
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Именно поэтому заплатил бы € 200 млн за Кейна. Ничто не гарантирует титулы так, как голы.
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Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»

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