Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Как сообщают местные СМИ, кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» на сумму 7,4 миллиарда долларов.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом

Взгляд.ру10:52

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ru28 декабря в 08:23

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК28 декабря в 08:44

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском28 декабря в 09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости28 декабря в 08:31

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс28 декабря в 08:27

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС28 декабря в 08:56
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Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Шоу-бизнес

Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде

Московский Комсомолец 10:09
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 06:00
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
RT на русском 09:39
Политика

«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение

"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
РИА Новости 08:06
Общество

Почти половина россиян оказалась не уверена в завтрашнем дне

По данным ВЦИОМ, уверенных в завтрашнем дне россиян по сравнению с 2000 годом стало почти в полтора раза больше - увеличение с 33% до 51% респондентов соответственно.
Интерфакс 10:17
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru 28 декабря в 13:39
Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 05:29
Политика

США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:34
Политика

Лавров заявил, что ядерная сделка с Ираном под угрозой развала

По итогам переговоров Лавров заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, "ядерная сделка" с Тегераном) фактически находится под угрозой развала.
Газета.Ru 10:42
Единоборства

Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
RT на русском вчера в 12:58
Здоровье

Скандальная больница в Струнино пережила ремонт

За 1,5 года в больничном городке проведён ремонт в пяти лечебных корпусах, поликлиниках и в ряде зданий вспомогательных подразделений учреждения здравоохранения, закуплено новое медицинское оборудование.
Зебра ТВ 08:06
Армия и оружие

В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
Lenta.ru 08:42
Общество

«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».
РБК 11:09
Армия и оружие

Су-57 получит новые средства поражения

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Российская газета 04:34
Кино

Составлен рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

Профиль 10:53
Наука

Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

Австралийские специалисты выяснили, что в некоторых случаях избыточный вес может помогать в борьбе с раком.
МедиаПоток 28 декабря в 04:20
Космос

Станция NASA совершила гравитационный манёвр на орбите Венеры

Гравитационный манёвр на орбите Венеры позволил станции снизить скорость движения, а корректировка курса поможет Parker Solar Probe подойти к Солнцу на рекордно малое расстояние.
News.ru 27 декабря в 04:39
Общество

Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.
Комсомольская правда 06:38
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 05:11
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Происшествия

Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии

Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
ТАСС 04:20
Футбол

Хавбек «Краснодара» Ланин перешел в «Енисей»

Бомбардир.ру 10:15
Авто

Subaru поднимет российские цены на автомобили

AutoNews 01:33
Экономика

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:12
Происшествия

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Югре

RT на русском 10:34
Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru 07:44
Происшествия

Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП

Защитник мини-футбольной сборной России Кирилл Погорелов погиб в ДТП в Москве.
Lenta.ru 03:30
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