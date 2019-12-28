Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Как сообщают местные СМИ, кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» на сумму 7,4 миллиарда долларов.
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Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 09:33

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБКвчера в 08:44

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 08:39

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАССвчера в 08:56

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 08:31

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфаксвчера в 08:27

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 08:23
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В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
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В Тольятти во время выступления упал канатоходец

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Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе

Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
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Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
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Армия Хафтара захватила старый аэропорт Триполи и двинулась на город

Военные подразделения, подчиняющиеся ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару взяли под свой контроль территории на юге от Триполи, включая давно не действующий аэропорт, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Российская газета 27 декабря в 15:50
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На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

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Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
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Гимнастка сорвалась во владивостокском цирке вниз головой

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РИА Новости 27 декабря в 17:19
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Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета вчера в 18:51
Авто

Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин

Бывший ведущий программы Top Gear Джеймс Мэй противопоставил японские автомобили Toyota и российские LADA и «ЗИЛы».
БИЗНЕС Online 27 декабря в 02:27
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Циклон к вечеру 29 декабря принесет в Петербург сильный ветер и снег

29 декабря, в воскресенье, в Петербурге ожидаются усиление ветра и снег.
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Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»

Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
РИА Новости 27 декабря в 10:54
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

РБК 04:52
Политика

В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
РБК вчера в 21:10
Политика

Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет и об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Вести ФМ 27 декабря в 07:31
Общество

Во время ремонта в штаб-квартире MI6 пропали секретные документы

В штаб-квартире британской разведки в Лондоне проходил дорогостоящий ремонт. Проводила его крупнейшая в стране строительная организация.
Pravda.Ru вчера в 04:40
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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика

"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
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Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий со съемок нового клипа Егора Крида на композицию Love is, в котором она сыграла роль школьницы.
Народные новости 02:21
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Министр обороны России Сергей Шойгу предположил, что в дальнейшем Национальный центр управления обороной (НЦУО) сможет работать без человека.
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Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января

Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
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Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
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Женщина-астронавт NASA поставила рекорд по пребыванию в космосе

Ореанда-Новости вчера в 15:35
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На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 41

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
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