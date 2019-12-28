Политика
Политика СегодняПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Как сообщают местные СМИ, кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» на сумму 7,4 миллиарда долларов.
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Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе
Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
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В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
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В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
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Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
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Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
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Бывший ведущий программы Top Gear Джеймс Мэй противопоставил японские автомобили Toyota и российские LADA и «ЗИЛы».
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29 декабря, в воскресенье, в Петербурге ожидаются усиление ветра и снег.
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Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
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Политика
Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене
20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет и об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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Во время ремонта в штаб-квартире MI6 пропали секретные документы
В штаб-квартире британской разведки в Лондоне проходил дорогостоящий ремонт. Проводила его крупнейшая в стране строительная организация.
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"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
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Министр обороны России Сергей Шойгу предположил, что в дальнейшем Национальный центр управления обороной (НЦУО) сможет работать без человека.
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На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 41
Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).