Политика

RT на русскомRT на русскомКабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.
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«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится
 в распоряжении на сайте кабмина страны.
RT на русском08:37

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Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

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