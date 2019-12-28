с чего всё началось

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.

Спорт Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде Российский лыжник Сергей Устюгов победила в масс-старте на 15 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.

Хоккей «Сибирь» по буллитам победила «Куньлунь» «Сибирь» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победила «Куньлунь» (3:2 Б). Победный буллит на счету нападающего Микаэля Руохомаа.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Фигурное катание Медведева снялась с произвольной программы чемпионата России 28 декабря, меньше чем за час до старта произвольной программы женщин на чемпионате России по фигурному катанию, громыхнула шокирующая новость: Евгения Медведева снялась и не поборется за медали турнира и попадание в сборную на главные старты.

Происшествия В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешеходов на остановке По данным управления, водитель Mercedes не справился с управлением на закруглении дороги и совершил наезд на бордюрный камень с последующим выездом на остановку, где находились две женщины.

Общество Глава Роскомнадзора зарегистрировался в запрещенном им Telegram Александр Жаров терпел 625 дней и наконец сдался. В конце 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров начал пользоваться Telegram.

Авто Toyota простилась с моделью Mark X За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Общество Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе «Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.