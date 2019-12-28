Политика
RT на русскомКабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.
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«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.RT на русском08:37
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