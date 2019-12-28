Политика
ТАССПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.
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Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на статью о танцах актрисы «на шесте»
Семья продолжающей бороться с онкологией головного мозга Анастасии Заворотнюк в резкой форме отреагировала на грязные слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada
В среднем повышение рекомендованных розничных цен на весь модельный ряд составит 2,3%. По данным издания, больше всего подорожает седан Lada Vesta на 3,8% до 629,9 тыс. рублей.
Кино
Марк Хэмилл исполнил две роли в последних «Звёздных войнах»
Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл появился в этом фильме не только в образе главного джедая галактики.
Музыка
Андрей Разин пообещал засудить Малахова
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью
Сообщается, что недуг у нее появился после того, как она родила прошлой осенью дочь Милу.
Гаджеты
Самым провальным гаджетом 2019 года признан складной смартфон Samsung
Антирейтинг возглавил складной смартфон Galaxy Fold от Samsung. Его первые обладатели столкнулись с дефектом конструкции устройства.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Общество
Британский посол описал Россию в трех словах
Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
Армия и оружие
В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией
Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
Здоровье
Ученые выяснили, какие продукты могут привести к слепоте
Результаты исследования специалистов были опубликованы на страницах журнала British Journal of Ophthalmology.
Наука
Диабет: лечение есть, но как оно работает — никто не знает
Даже больные с ВИЧ, благодаря эффективному лечению, в последние годы получили ту же продолжительность жизни, что и их здоровые сверстники, — а ведь болезнь эта известна менее 40 лет.
Хоккей
Григорий Денисенко: «Мы не сделали что-то нереальное»
Капитан сборной России Григорий Денисенко прокомментировал разгром Канады (6:0) в рамках молодежного чемпионата мира оценил без лишнего восторга.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Авто
В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»
Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Общество
Суд отпустил трех бывших бойцов «Беркута»
Киевский апелляционный суд отпустил бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года, под личное обязательство.
Политика
Посол России вызван в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Ранее президент РФ Владимир Путин жестко высказался о после Польше в нацистской Германии, который поддержал идею Гитлера выслать польских евреев в Африку.
Происшествия
Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд
В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, предусматривающие новые условия содержания женщин в следственных изоляторах.
Футбол
Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено
Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Технологии
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде
Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.