Политика

ТАССТАССПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК08:44

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс08:27

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости08:31

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°08:39

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ru08:23
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