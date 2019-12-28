Политика
Вести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Наука
К 2050 году все страны мира могут перейти на «зеленую» энергию
Эксперты уверены, что переход на альтернативные источники питания к 2050 году вполне реален, так как ранее план был рассчитан до 2030 года, но в силу социальных и политических причин актуальный расчет более целесообразен.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью
Сообщается, что недуг у нее появился после того, как она родила прошлой осенью дочь Милу.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Происшествия
В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера
На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Футбол
Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем
Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Авто
В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»
Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Сборная России выиграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
Общество
В Британии по ошибке опубликовали адреса получателей госнаград
Кабинет министров Великобритании по ошибке опубликовал список удостоившихся новогодних государственных наград с адресами получателей.
Хоккей
Замула: «Канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью»
Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал победу над Канадой (6:0) на чемпионате мира.
Армия и оружие
В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией
Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
Футбол
Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено
Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Музыка
Андрей Разин пообещал засудить Малахова
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел на пятое место в АПЛ благодаря выездной победе
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и вышел на пятое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 24 очка, команда находится на 13-й позиции.
Происшествия
Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах
Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Политика
Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока-2»
«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост председателя ЕК.
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Кино
Марк Хэмилл исполнил две роли в последних «Звёздных войнах»
Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл появился в этом фильме не только в образе главного джедая галактики.
Общество
Американский кардиолог подал в суд на Apple
Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде
Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Единоборства
Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.