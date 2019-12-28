Политика

Вести.RuВести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК08:44

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ru08:23

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости08:31

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс08:27

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°08:39
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Эксперты уверены, что переход на альтернативные источники питания к 2050 году вполне реален, так как ранее план был рассчитан до 2030 года, но в силу социальных и политических причин актуальный расчет более целесообразен.
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Муж Заворотнюк Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью

Сообщается, что недуг у нее появился после того, как она родила прошлой осенью дочь Милу.
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Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Вести.Ru вчера в 18:14
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Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера

На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
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Футбол

Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
Чемпионат 15:18
Политика

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
REGNUM 08:59
Авто

В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»

Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Автоновости дня вчера в 09:18
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Сборная России выиграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
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Общество

В Британии по ошибке опубликовали адреса получателей госнаград

Кабинет министров Великобритании по ошибке опубликовал список удостоившихся новогодних государственных наград с адресами получателей.
РБК 12:51
Хоккей

Замула: «Канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал победу над Канадой (6:0) на чемпионате мира.
Sport24.ru 16:01
Армия и оружие

В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией

Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
РИА Новости 15:56
Футбол

Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено

Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
Вести.Ru 16:11
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
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Андрей Разин пообещал засудить Малахова

Uznayvse.ru вчера в 05:04
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«Манчестер Юнайтед» вышел на пятое место в АПЛ благодаря выездной победе

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и вышел на пятое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 24 очка, команда находится на 13-й позиции.
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Происшествия

Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
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Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

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Bimru.ru 26 декабря в 11:25
Политика

Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока-2»

«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост председателя ЕК.
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Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста вчера в 12:44
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
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Кино

Марк Хэмилл исполнил две роли в последних «Звёздных войнах»

Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл появился в этом фильме не только в образе главного джедая галактики.
Moi-portal.ru 26 декабря в 02:27
Общество

Американский кардиолог подал в суд на Apple

Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
UfaTime.ru 09:29
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде

Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
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Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки

Allboxing.ru вчера в 22:16
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru 07:08
Экономика

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 11:53
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