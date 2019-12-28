Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.

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Происшествия В Казахстане разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Политика Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти, сообщается на сайте украинского парламента.

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Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Происшествия Актив ингушских протестов превращается в экстремистскую организацию На председателя исполкома Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) Мусу Мальсагова, лидера протестов в Ингушетии, возбуждено уголовное дело по статье 282.1 (организация экстремистского сообщества), сообщает адвокат Мальсагова Магомед Беков.

Происшествия Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца 25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста.

Космос SpaceX закончила испытания парашютов SpaceX заканчивает 2019 год весьма удачно: завершено десятое успешное испытание парашютной системы Mark 3. Это уже третья версия системы парашютов для замедления спуска космического корабля SpaceX Crew Dragon во время его возвращения на Землю.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.