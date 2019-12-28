Политика
ТАССПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.
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Политика
Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать незарегистрированные в РФ лекарства.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Политика
Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти, сообщается на сайте украинского парламента.
Общество
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по мосту в Киеве
Мэр проехал по мосту в костюме Деда Мороза на квадроцикле.
Общество
Елена Батурина объявлена в розыск
Судья объявила Батурину в розыск, так как она уже пять раз не являлась в суд, а письма с требованием явки, отправленные по месту ее регистрации в Москве, были возвращены из-за «неудачной попытки вручения».
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Космос
Под Красноярском впервые прошли огневые испытания частного ракетного двигателя
Под Красноярском прошли огневые испытания ракетного реактивного двигателя.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Происшествия
Скелет умершего более полугода назад мужчины обнаружили в Москве
Тело мужчины в состоянии скелета обнаружили в Москве.
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Происшествия
Актив ингушских протестов превращается в экстремистскую организацию
На председателя исполкома Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) Мусу Мальсагова, лидера протестов в Ингушетии, возбуждено уголовное дело по статье 282.1 (организация экстремистского сообщества), сообщает адвокат Мальсагова Магомед Беков.
Происшествия
Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца
25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста.
Экономика
В Татарстане в 2020 году увеличат пособия за рождение первенцев
По словам главы ведомства, в 2020 году на пособия за рождение первых детей в республиканском бюджете заложили 4 млрд рублей.
Космос
SpaceX закончила испытания парашютов
SpaceX заканчивает 2019 год весьма удачно: завершено десятое успешное испытание парашютной системы Mark 3. Это уже третья версия системы парашютов для замедления спуска космического корабля SpaceX Crew Dragon во время его возвращения на Землю.
Фигурное катание
Медведева назвала причину отказа от выступления на чемпионате России
Общество
Посольство России осудило осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Российское посольство в Чехии осудило осквернение памятника советскому маршалу Ивану Коневу в столице Чехии Праге.
Энергетика
«Газпром» заберет у целой российской области газопроводы за долги
«Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ.
Общество
В центре Москвы появился искусственный снег
В парке "Зарядье" к Новому году появились сугробы из искусственного снега.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому беременным и женщинам с детьми будут предоставляться отдельные камеры в СИЗО.
Кино
В возрасте 30 лет умер актер «Игры престолов»
Актер Эндрю Данбар, запомнившийся по роли в "Игре Престолов", умер в канун Рождества в собственном доме.
Происшествия
В США пять человек погибли при крушении самолета
Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Происшествия
Подмосковная школьница умерла в бассейне при сдаче ГТО
Наука
Физики смогли остановить электрон за фемтосекунду
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд NHL
Общество
Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады
Российский президент Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.
Происшествия