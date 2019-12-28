Политика

ТАССТАССПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.
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с чего всё началось
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится
 в распоряжении на сайте кабмина страны.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК08:44

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

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Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

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Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости08:31

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс08:27

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

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