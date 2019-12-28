Политика
ТАССПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.RT на русском08:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Музыка
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров
Происшествия
Сестра Джорджа Майкла обнаружена мертвой в третью годовщину его смерти
Младшая сестра британского певца и композитора Джорджа Майкла, 55-летняя Мелани Панайоту, найдена мертвой в день третьей годовщины смерти брата.
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Шоу-бизнес
Жена Михаила Боярского теряет здоровье на глазах
Накануне, 26 декабря, юбилей отметил один из самых известных отечественных актеров Михаил Боярский.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Политика
Новак рассказал о времени запуска «Северного потока-2»
Строительство трубопровода «Северный поток-2» будет завершено до конца 2020 года.
Армия и оружие
В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для операционных систем iOS и Android появилась ещё одна функция.
Общество
Власти объяснили появление снега в центре Москвы
Власти Москвы объяснили появление снега в центре города. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Фигурное катание
Медведева: снялась с произвольной программы из-за опасения за здоровье
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о причинах снятия с произвольной программы на чемпионате России, который в настоящее время проходит в Красноярске.
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» вошел в состав Черноморского флота
В субботу в состав Черноморского флота вошел малый ракетный корабль «Ингушетия».
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Биатлон
Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
Третье место заняла Елизавета Каплина (+30,1). Кайшева также выиграла индивидуальную гонку на 15 км на «Ижевской винтовке».
Здоровье
В Висимо-Уткинске за 4,5 млн рублей построили новый медицинский пункт
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Общество
Кардиолог из Нью-Йорка подал иск на Apple за использованную технологию
Кардиолог из Университета Нью-Йорка подал в суд на компанию Apple, утверждая, что она использует в Apple Watch его технологию.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
На Украине опровергли выдачу бывших бойцов «Беркута» в Донбасс
Украинская Генеральная прокуратура опровергает сообщение телеканала «Громадське» о том, что в рамках обмена пленниками с самопровозлашенными республиками Донбасса Киев освободит находящихся под судом экс-«беркутовцев».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Экономика
Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Происшествия
В Подмосковье экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
Экскурсионный автобус и грузовик столкнулись в Московской области, в результате ДТП погиб водитель автобуса.
Политика
Закон о вероисповедании рассорил общество в Черногории
Парламент Черногории всё же утвердил закон о свободе вероисповедания, несмотря на массовые протесты в стране.