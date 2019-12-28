Политика

Вести.RuВести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом

Взгляд.ру10:52

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс28 декабря в 08:27

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК28 декабря в 08:44

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском28 декабря в 09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости28 декабря в 08:31

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС28 декабря в 08:56

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ru28 декабря в 08:23
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Американский актер Райан Рейнольдс рассказал, что студия Marvel работает над третьей частью фильма "Дэдпул".
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Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане

Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
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Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Lenta.ru 12:46
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Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество «Арматы»

Западные СМИ обратили внимание на особенность нового российского танка "Армата", которой нет у танков США и Великобритании.
Российская газета 07:32
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
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Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
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В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению

"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Газета.Ru 07:37
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина

Посол России в Варшаве Сергей Андреев после резких высказываний президента РФ Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском был вызван в МИД страны.
Телеканал 360° 27 декабря в 17:23
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Наследство Галины Волчек оценено в 50 миллионов рублей

Согласно декларации за прошлый год, Волчек заработала почти 16 миллионов рублей.
Радио Комсомольская правда вчера в 19:07
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Арестован фигурант дела о подготовке теракта в Санкт-Петербурге

Дзержинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал Георгия Чернышева, которого обвиняют в подготовке теракта в городе.
Известия 10:55
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба в магазине

В центре Берлине, на улице Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". произошла стрельба в магазине.
Московский Комсомолец 08:54
Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ 05:51
Происшествия

Мощный взрыв на заправке в российском городе попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на автозаправке в городе Сатка Челябинской области и опубликовали ролики в соцсетях.
Lenta.ru 11:55
Политика

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс вчера в 07:07
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

РИА Новости 03:14
Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru 07:44
Политика

Границу с Крымом пытались пересечь два украинца

На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Политика

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости 09:39
Происшествия

В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП

РИА Новости 11:37
Шоу-бизнес

Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
News.ru вчера в 08:00
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
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Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей

Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей.
Аргументы недели вчера в 04:45
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Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы

Бывший президент США Барак Обама назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Он опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:42
Общество

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 12:44
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
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В Омске обнаружили стоящий на коленях труп

В Омске жители города нашли труп мужчины, который стоял на коленях, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Superomsk.
Ореанда-Новости 08:34
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