Политика
Вести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Кино
Райан Рейнольдс рассказал о судьбе третьей части «Дэдпула»
Американский актер Райан Рейнольдс рассказал, что студия Marvel работает над третьей частью фильма "Дэдпул".
Политика
Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане
Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Армия и оружие
Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество «Арматы»
Западные СМИ обратили внимание на особенность нового российского танка "Армата", которой нет у танков США и Великобритании.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению
"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина
Посол России в Варшаве Сергей Андреев после резких высказываний президента РФ Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском был вызван в МИД страны.
Шоу-бизнес
Наследство Галины Волчек оценено в 50 миллионов рублей
Согласно декларации за прошлый год, Волчек заработала почти 16 миллионов рублей.
Происшествия
Арестован фигурант дела о подготовке теракта в Санкт-Петербурге
Дзержинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал Георгия Чернышева, которого обвиняют в подготовке теракта в городе.
Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба в магазине
В центре Берлине, на улице Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". произошла стрельба в магазине.
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Происшествия
Мощный взрыв на заправке в российском городе попал на видео
Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на автозаправке в городе Сатка Челябинской области и опубликовали ролики в соцсетях.
Политика
Обмен пленными в Донбассе состоялся
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
Границу с Крымом пытались пересечь два украинца
На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Происшествия
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей
Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей.
Кино
Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы
Бывший президент США Барак Обама назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Он опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.
Общество
Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Омске обнаружили стоящий на коленях труп
В Омске жители города нашли труп мужчины, который стоял на коленях, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Superomsk.