Энергетика

МонаВистаМонаВистаПравительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ

До конца нынешнего отопительного сезона цена газа для граждан Украины составит по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр без тарифов на транспортировку до домохозяйства. Гончарук рассказал, что подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ" сможет каждый украинец.
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Правительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
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