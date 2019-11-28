Энергетика
МонаВистаПравительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ
До конца нынешнего отопительного сезона цена газа для граждан Украины составит по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр без тарифов на транспортировку до домохозяйства. Гончарук рассказал, что подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ" сможет каждый украинец.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Более $ 500 млн: за риск прекращения транзита газа заплатят рядовые украинцы
Евразия Daily29 ноября в 06:38
На Украине подстраховались от роста цен на газ при отсутствии поставок из России
Агентство нефтегазовой информации28 ноября в 05:51
В кабмине Украины исключили рост цен на газ для граждан при прекращении поставок из РФ
Газета.Ru28 ноября в 03:22
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Футбол
Зенит — Спартак 1:0 (Перерыв)
Болельщики московского "Спартака" скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы при проходе на стадион "Санкт-Петербург" перед матчем чемпионата России по футболу с "сине-бело-голубыми".
Космос
Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути
Происшествия
На Урале после убийства 9-летнего мальчика задержана глава секты
Руководитель одной из сект 48-летняя Земфира Г. задержана после убийства в Екатеринбурге 9-летнего мальчика.
Биатлон
Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Российские биатлонистки не сумели финишировать в десятке лучших.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Единоборства
Рой Джонс высказался о бое Емельяненко и Кокляева
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс высказал мнение о поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы Перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Футбол
Сёмин прокомментировал поражение «Динамо»
Шоу-бизнес
Собчак поделилась трогательным фото с сыном с отдыха на Мальдивах
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram фотографию с трёхлетним сыном Платоном, с которым она проводит отдых на Мальдивах.
Политика
Комитет Конгресса США рассмотрит доклад в рамках импичмента Трампа
Комитет Палаты представителей США по разведке во вторник, 3 декабря, проведет голосование по докладу по результатам расследования в рамках процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Транспорт
На МЦД-1 запустят удлиненные поезда
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Происшествия
Капитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения у парковки
Защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу после нападения у парковки одного из городских кафе.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Политика
Лавров оценил отношения России и Украины
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Политика
Пушилин объяснил принятый в ДНР закон о госгранице
Ранее в парламенте ДНР приняли закон, который установил границы республики в Донецкой области. Пушилин попросил не искать «тайных смыслов».
Наука
В России разработали уникальные конденсаторы
Российские ученые на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Происшествия
В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе «Сортавала»
Хоккей