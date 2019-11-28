Энергетика
МонаВистаПравительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ
До конца нынешнего отопительного сезона цена газа для граждан Украины составит по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр без тарифов на транспортировку до домохозяйства. Гончарук рассказал, что подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ" сможет каждый украинец.
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На Украине подстраховались от роста цен на газ при отсутствии поставок из России
Агентство нефтегазовой информации28 ноября в 05:51
Более $ 500 млн: за риск прекращения транзита газа заплатят рядовые украинцы
Евразия Daily29 ноября в 06:38
Гольдарб: Кабмин придумал байку о «страховой цене» на газ, чтобы скрыть его подорожание
Украина.ру29 ноября в 03:09
В кабмине Украины исключили рост цен на газ для граждан при прекращении поставок из РФ
Газета.Ru28 ноября в 03:22
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