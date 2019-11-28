Энергетика

МонаВистаМонаВистаПравительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ

До конца нынешнего отопительного сезона цена газа для граждан Украины составит по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр без тарифов на транспортировку до домохозяйства. Гончарук рассказал, что подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ" сможет каждый украинец.
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