Энергетика
МонаВистаПравительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ
До конца нынешнего отопительного сезона цена газа для граждан Украины составит по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр без тарифов на транспортировку до домохозяйства. Гончарук рассказал, что подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ" сможет каждый украинец.
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В Кабинете министров Украины допускают двукратное подорожание газа в январе 2020 года
Новостной фронт27 ноября в 19:44
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Агентство нефтегазовой информации28 ноября в 05:51
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Евразия Daily29 ноября в 06:38
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