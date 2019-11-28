Энергетика

МонаВистаМонаВистаПравительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ

До конца нынешнего отопительного сезона цена газа для граждан Украины составит по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр без тарифов на транспортировку до домохозяйства. Гончарук рассказал, что подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ" сможет каждый украинец.
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Правительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ

МонаВиставчера в 12:31

Минэнерго Украины: Сохранение транзита газа из РФ в 2020 году позволит снизить его цену для украинцев

ПРАЙМ29 ноября в 16:13

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Более $ 500 млн: за риск прекращения транзита газа заплатят рядовые украинцы

Евразия Daily29 ноября в 06:38
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В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате, США способны остановить строительство «Северного потока — 2». Для этого американская сторона готовит новогодний «санкционный трюк».
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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Путин и Си Цзиньпин дадут старт работе газопровода «Сила Сибири»

В режиме телемоста президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустят реализацию этого масштабного проекта, пишет РИА Новости.
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Сомнолог рассказал, как высыпаться при сменном графике

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Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

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Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия 29 ноября в 11:49
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В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
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Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.
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Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, пострадали 11 человек

Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.
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Умер народный артист России Марис Янсонс

В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье от сердечной недостаточности скончался Народный артист России дирижер Марис Янсонс.
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Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
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Созданы очки, определяющие уровень сахара в крови по слезам

Группа зарубежных ученых разработала очки, которые определяют уровень сахара в крови по слезам.
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Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
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Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с командой Финляндии, матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.
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