Политика
Lenta.ruПравительство Украины одобрило увольнение Кличко
20 августа Кличко заявил о намерении переизбраться на пост мэра в 2020 году. Согласно закону «О столице», глава горадминистрации и мэр Киева — это разные должности.
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Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации! Киевское самоуправление - все.
— Алексей Гончаренко, украинский политикКомсомольская правда 07:46
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Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Российская газета 02:14
Происшествия
Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка
В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
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Создан тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи
Достаточно простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи разработан группой ученых Имперского колледжа Лондона (Великобритания) вместе с коллегами из Массачусетского технологического института (США).
Ugpressa.ru 04:56
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Гаджеты
Обновленный игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 оценен в $2800
Компания представила обновленную версию игрового ноутбука Predator Triton 500, который изначально был выпущен в начале этого года.
Megaobzor.com 09:57
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Теннис
Медведев победил Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
Кабмин Украины уволил Ульяну Супрун
Кабинет министров Украины уволил Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Футбол
В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО
Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
РИА Новости 02 сентября в 11:42
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по газу с Россией
Добавим, что ранее стало известно, что Еврокомиссия настаивает на заключении десятилетнего контракта между Украиной и Россией по транзиту газа.
ИА Новороссия 07:18
Общество
The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни
Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Единоборства
Александр Емельяненко объявил, что бой с Кокляевым состоится
Емельяненко пообещал «разорвать» представителя силового экстрима аналогично своей рубашке.
Prognozist 06:34
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Экономика
Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК
Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.
РИА Новости 00:54
Волейбол
Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный Twitter клуба.
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Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.
Вести.Ru 01:25
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Хоккей
Метсола помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Куньлунь»
Спорт-Экспресс 09:54
Происшествия
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
Российская газета 08:35
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34