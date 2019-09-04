Политика

Lenta.ruLenta.ruПравительство Украины одобрило увольнение Кличко

20 августа Кличко заявил о намерении переизбраться на пост мэра в 2020 году. Согласно закону «О столице», глава горадминистрации и мэр Киева — это разные должности.
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Алексей Гончаренко
Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации! Киевское самоуправление - все.
— Алексей Гончаренко, украинский политикКомсомольская правда 07:46

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