Энергетика
РИА НовостиПравительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
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Правительство Украины из-за карантина снизит на 14% оптовую цену на газ для населения
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