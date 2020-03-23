Энергетика

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Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
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Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

РИА Новости15:00

Правительство Украины из-за карантина снизит на 14% оптовую цену на газ для населения

Аргументы недели15:24
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