Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
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Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

РИА Новостивчера в 15:00

Украина на 14% снизила оптовую цену на газ для местных жителей

Life.ruвчера в 15:55

Кабмин Украины снизил жителям цены на газ

Телеканал 360°вчера в 18:16

Правительство Украины из-за карантина снизит на 14% оптовую цену на газ для населения

Аргументы неделивчера в 15:24

На Украине снижена стоимость газа для населения

Expert.ru04:44
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В Волгограде зафиксировали первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
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В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

В Российской Федерации могут ужесточить ответственность за нарушение карантина. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:25
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В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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Буффон решил продлить контракт с «Ювентусом»

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В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оптимистический прогноз на весну и лето.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку

Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
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РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 13:20
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Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
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Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Политика

Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Известия 07:50
Энергетика

США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией

США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
Lenta.ru вчера в 14:28
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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
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Для Call of Duty: Warzone выйдет обновление, расширяющее арсенал

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Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
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Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
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Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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В Великобритании покажут сериал о Путине

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Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
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В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
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Aston Martin разработал первый за полвека двигатель V6

Суперкар Aston Martin Valhalla первым получит новый битурбомотор V6 3.0 в сочетании с электромотором.
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Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx

Компания Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx.
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CD Projekt RED опубликовала трейлер к выходу своей коллекционной карточной игры «Гвинт» на Android.
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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