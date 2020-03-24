Энергетика
РИА НовостиПравительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
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Правительство Украины из-за карантина снизит на 14% оптовую цену на газ для населения
Аргументы неделивчера в 15:24
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