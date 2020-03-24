Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.

Авто Volkswagen приостановит производство автомобилей в России «В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Религия РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.

Авто Продажи обновленного Skoda Rapid стартовали в России Российские дилерские центры компании Skoda начали принимать заявки на новый лифтбек Rapid. Автомобиль доступен в нескольких модификациях.

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Футбол «Локомотив» решил уйти на карантин «Локомотив» отменил тренировки на базе в Баковке и ушел на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

Экономика Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.

Здоровье В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.