Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
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Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

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Украина на 14% снизила оптовую цену на газ для местных жителей

Life.ruвчера в 15:55

Кабмин Украины снизил жителям цены на газ

Телеканал 360°вчера в 18:16

Правительство Украины из-за карантина снизит на 14% оптовую цену на газ для населения

Аргументы неделивчера в 15:24

На Украине снижена стоимость газа для населения

Expert.ru04:44
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