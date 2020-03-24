Энергетика
РИА НовостиПравительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство Украины из-за карантина снизит на 14% оптовую цену на газ для населения
Аргументы неделивчера в 15:24
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Комментарии
Футбол
Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом
Отмечается, что в данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице.
Авто
Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой
Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Армия и оружие
Турцию заподозрили в подготовке вторжения в Сирию на фоне коронавируса
Турецкие власти, вероятно, готовят новое вторжение в Сирию, чтобы отвлечь внимание общественности от распространения коронавируса в стране.
Религия
РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы
Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Авто
Продажи обновленного Skoda Rapid стартовали в России
Российские дилерские центры компании Skoda начали принимать заявки на новый лифтбек Rapid. Автомобиль доступен в нескольких модификациях.
Общество
Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Общество
В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Здоровье
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Футбол
«Локомотив» решил уйти на карантин
«Локомотив» отменил тренировки на базе в Баковке и ушел на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Футбол
Ж. Мариу: поначалу не понимал, почему в России отвечают «нормально» на вопрос «как дела?»
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, с какими культурными особенностями столкнулся, когда переехал в Россию.
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Здоровье
В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию
Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Политика
Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку
Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
Технологии
Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе
Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Киберспорт
Для Call of Duty: Warzone выйдет обновление, расширяющее арсенал
Музыка
Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big
Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.