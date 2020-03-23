Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

РИА Новости15:00

Кабмин Украины снизил жителям цены на газ

Телеканал 360°18:16

Правительство Украины из-за карантина снизит на 14% оптовую цену на газ для населения

Аргументы недели15:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 19:09, Ашберн

Комментарии

Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
Происшествия

Россиянин с коронавирусом находится на Кубе в критическом состоянии

На Кубе у россиянина диагностировали коронавирус, сейчас он находится в критическом, но стабильном состоянии, сообщает газета Prensa Latina со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
ФАН 13:46
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
REGNUM вчера в 19:30
Армия и оружие

Шойгу по поручению Путина провел в Сирии переговоры с Асадом

ТАСС 09:54
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

В Великобритании объявили всеобщий карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 16:54
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес

Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 17:46
Футбол

Дзюба сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём инстаграме сравнил Ярослава Ракицкого, Малкома, себя, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса с обезьянами.
Metaratings 15:13
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса

В Испании из-за заболевания, связанного с коронавирусом, умерла итальянская актриса Лючия Бозе.
Культуромания 11:09
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Авто

Составили рейтинг самых популярных в России импортных автомобилей

Самым популярным в России импортным автомобилем стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, реализованный в количестве 1 686 ед. в период январь-февраль.
Tvoe-avto.com 11:16
Шоу-бизнес

Бузова и Степаненко поработают вместе

Ольга Бузова и Елена Степаненко станут соведущими нового шоу на телеканале "Россия 1". Об этом Бузова рассказала в Instagram.
Рамблер 15:08
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Авто

Bugatti представила шесть редчайших моделей

Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
Rusargument вчера в 06:23
Происшествия

Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили

По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сахалин.Инфо вчера в 18:06
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Общество

На Украине выявили десять новых случаев коронавируса

На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
RT на русском 18:56
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости 16:09
Кино

Netflix показал трейлер аниме-сериала «Ghost in the Shell: SAC_2045»

Культуромания вчера в 03:21
Общество

Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса

21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.
Известия 13:58
Здоровье

Глава Якутии: Количество заболевших небольшое, чтобы вводить карантинные меры

Как сообщил во время вечернего брифинга Айсен Николаев, ситуация по коронавирусу в Якутии остается стабильной.
Якутия Daily 06:44
Киберспорт

Pikachu об Iceberg: «Я даже в пабе стараюсь его избегать»

Игрок Cyber Legacy Ярослав Pikachu Василенко рассказал, что не общается со своим братом Богданом Iceberg Василенко.
CyberSport.ru 10:02
Космос

Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи

Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Красная весна 21 марта в 12:41
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт.
РБК 07:13
Общество

Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какое мыло лучше всего использовать для мытья рук при защите от коронавируса, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 15:10
Общество

В Нидерландах запретили собираться более трех человек

Нидерландские власти с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране ввели запрет на группы более трех человек.
Национальная служба новостей 16:46
Кино

Дракон из «Игры престолов» появился в сериале «Мир Дикого Запада»

Зрители увидят дракона из "Игры престолов" в сериале про восстание роботов из тематического парка развлечений.
Народные новости 05:13
Игры

Российский GeForce Now на месяц стал бесплатным

Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
Faktom 12:16
Футбол

Артем Милевский: Кто начнет чихать, несем градусник — не до шуток

Украинский форвард Артем Милевский брестского Динамо, которое участвует в единственном продолжающемся чемпионате в Европе, первенстве Белоруссии заявил, что решение о проведении соревнований принимают не футболисты.
Советский спорт 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное