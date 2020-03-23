Энергетика
РИА НовостиПравительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
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Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
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Россиянин с коронавирусом находится на Кубе в критическом состоянии
На Кубе у россиянина диагностировали коронавирус, сейчас он находится в критическом, но стабильном состоянии, сообщает газета Prensa Latina со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Футбол
Дзюба сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём инстаграме сравнил Ярослава Ракицкого, Малкома, себя, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса с обезьянами.
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса
В Испании из-за заболевания, связанного с коронавирусом, умерла итальянская актриса Лючия Бозе.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Авто
Составили рейтинг самых популярных в России импортных автомобилей
Самым популярным в России импортным автомобилем стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, реализованный в количестве 1 686 ед. в период январь-февраль.
Шоу-бизнес
Бузова и Степаненко поработают вместе
Ольга Бузова и Елена Степаненко станут соведущими нового шоу на телеканале "Россия 1". Об этом Бузова рассказала в Instagram.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Авто
Bugatti представила шесть редчайших моделей
Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
Происшествия
Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
На Украине выявили десять новых случаев коронавируса
На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Кино
Netflix показал трейлер аниме-сериала «Ghost in the Shell: SAC_2045»
Общество
Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса
21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.
Здоровье
Глава Якутии: Количество заболевших небольшое, чтобы вводить карантинные меры
Как сообщил во время вечернего брифинга Айсен Николаев, ситуация по коронавирусу в Якутии остается стабильной.
Киберспорт
Pikachu об Iceberg: «Я даже в пабе стараюсь его избегать»
Игрок Cyber Legacy Ярослав Pikachu Василенко рассказал, что не общается со своим братом Богданом Iceberg Василенко.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков
В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт.
Общество
Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какое мыло лучше всего использовать для мытья рук при защите от коронавируса, пишет РИА Новости.
Общество
В Нидерландах запретили собираться более трех человек
Нидерландские власти с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране ввели запрет на группы более трех человек.
Кино
Дракон из «Игры престолов» появился в сериале «Мир Дикого Запада»
Зрители увидят дракона из "Игры престолов" в сериале про восстание роботов из тематического парка развлечений.
Игры
Российский GeForce Now на месяц стал бесплатным
Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
Футбол
Артем Милевский: Кто начнет чихать, несем градусник — не до шуток
Украинский форвард Артем Милевский брестского Динамо, которое участвует в единственном продолжающемся чемпионате в Европе, первенстве Белоруссии заявил, что решение о проведении соревнований принимают не футболисты.