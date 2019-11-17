Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики.

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

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