ЖКХ

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Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики.
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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

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Кабмин Украины снял ограничение роста тарифов на отопление и горячую воду

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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

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