Энергетика

ИзвестияИзвестияПравительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики.
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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

RT на русском14:44

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

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Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

Комсомольская правда18:22

Кабмин Украины снял ограничение роста тарифов на отопление и горячую воду

News.ru16:57

Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду

Царьград13:50

Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло

Народные новости14:56

Украинские власти сняли ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

ФАН17:04
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Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января

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В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей.
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Пресс-служба столичной Госавтоинспекции подтвердила, что в результате аварии на западе Москвы погиб человек.
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О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

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Дзюба назвал результаты матча с Бельгией пощечиной

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Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android

Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
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Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
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Определились 16 из 24 участников Евро-2020

По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.
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Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»

В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
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Глава Минздрава назвала среднюю зарплату врачей в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в среднем медики с высшим или фармацевтическим образованием зарабатывают 79 тысяч рублей в месяц.
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Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
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В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

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Компания Huawei назвала Harmony OS новым поколением Android

Китайская компания Huawei назвала Harmony OS новым поколением Android.
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В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда

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