Энергетика
ИзвестияПравительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики.
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Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду
Комсомольская правда18:22
Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло
Народные новости14:56
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