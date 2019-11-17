ЖКХ

ИзвестияИзвестияПравительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики.
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с чего всё началось
Правительство Украины отменило предельные тарифы на теплоснабжение и горячую воду, сообщается на сайте
 Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Коммерсантъ03:58

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На Украине отменили предельный уровень тарифов на теплоснабжение

РИА Новости02:55

Кабмин Украины снял ограничение роста тарифов на отопление и горячую воду

News.ruвчера в 16:57

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Российская газета00:33

Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

Комсомольская правдавчера в 18:22

Власти Украины сняли ограничения с тарифа на отопление

РБК02:19

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Известиявчера в 15:57

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

RT на русскомвчера в 14:44
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В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
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В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
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Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
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Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

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Составлен топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива

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Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»

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Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
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