ЖКХ

ИзвестияИзвестияПравительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики.
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Правительство Украины отменило предельные тарифы на теплоснабжение и горячую воду, сообщается на сайте
 Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Коммерсантъ03:58

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На Украине отменили предельный уровень тарифов на теплоснабжение

РИА Новости02:55

Власти Украины сняли ограничения с тарифа на отопление

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Кабмин Украины снял ограничение роста тарифов на отопление и горячую воду

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Комсомольская правдавчера в 18:22

Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления

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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

RT на русскомвчера в 14:44
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