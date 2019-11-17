с чего всё началось

Украинские власти отменили ограничение на рост коммунальных тарифов. Уточняется, что утратившим силу признано постановление №560 от 26 июня 2019 года. Напомним, оно предусматривало установление предельного тарифа на отопление и горячее водоснабжение.

Власти Украины сняли ограничения на рост тарифов на отопление и воду

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