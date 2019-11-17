ЖКХ
REGNUMНа Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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с чего всё началось
Министерство энергетики страны сообщает, что правительство признало утратившим силу постановление предыдущего кабмина, которое устанавливало предельный тариф на эти услуги ЖКХ.Аргументы и Факты02:38
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Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду
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