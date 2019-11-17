ЖКХ

REGNUMREGNUMНа Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и окружающей среды Украины.
Читать в источнике
Комментировать69
с чего всё началось
Министерство энергетики страны сообщает
, что правительство признало утратившим силу постановление предыдущего кабмина, которое устанавливало предельный тариф на эти услуги ЖКХ.
Аргументы и Факты02:38

Подробнее о событии

На Украине отменили предельный уровень тарифов на теплоснабжение

РИА Новости02:55

Власти Украины сняли ограничения с тарифа на отопление

РБК02:19

Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду

Царьградвчера в 13:50

Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

Комсомольская правдавчера в 18:22

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Известиявчера в 15:57

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

RT на русскомвчера в 14:44

Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления

Российская газета00:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
Политика

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
REGNUM вчера в 19:37
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Футбол

Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией

На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
РЕН ТВ вчера в 16:05
Футбол

Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче

Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
RT на русском вчера в 14:08
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся новые герои

REGNUM 02:17
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Car.ru 14 ноября в 13:33
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

Автоновости дня 15 ноября в 13:01
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Транспорт

В России задумали поднять цены на шипованную резину

Lenta.ru 15 ноября в 10:59
Армия и оружие

В Пентагоне опасаются российского удара по союзникам США

Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о первом за три дня обстреле со стороны ВС Украины

Известия 02:32
Общество

Хозяин толстого кота обратился с предложением к «Аэрофлоту»

ФАН вчера в 08:22
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Lenta.ru вчера в 16:03
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия вчера в 09:24
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM 15 ноября в 06:06
Экономика

СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара

Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
REGNUM 00:28
Общество

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 15 ноября в 07:05
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Гаджеты

Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости 14 ноября в 08:21
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента на российском рынке по итогам девяти месяцев 2019 года.
МедиаПоток 03:01
Происшествия

Здание обрушилось под Саратовом

Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Газета.Ru 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное