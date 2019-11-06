Политика
РИА НовостиПравительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
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Ввоз на Украину б/у вагонов из РФ вырос в 4 раза после решения Киева об отсрочке эмбарго
Интерфаксвчера в 11:13
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Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Футбол
Футболист убил курицу во время матча и получил красную карточку
Газдек одним ударом ноги убил курицу, а после выкинул ее за забор. Арбитр удалил футболиста с поля и показал ему красную карточку.
ТВ Центр 07:50
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Шоу-бизнес
Певица МакSим шокировала поклонников на концерте
Певица МакSим шокировала поклонников на концерте в Казани. Впрочем, мнения разделились, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Брянские новости вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка из-за травли
Известная певица Наташа Королева рассказала о том, как она лишись ребенка из-за травли.
Дни24 09:43
Наука
Увлечение видеоиграми не привело к повышенной агрессивности
Новое исследование показало, что пристрастие в подростковом возрасте к компьютерным играм не связано с чрезмерной жестокостью.
Индикатор 03:51
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
Журналу «Harper's Bazaar» актриса рассказала, что хочет жить в другой стране. Однако сделать это сейчас невозможно.
Радио Комсомольская правда 08:20
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Технологии
"Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации
Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.
IT-World вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Общество
«Яндекс» обучил «Алису» первому иностранному языку
Разрабатываемый "Яндексом" голосовой помощник "Алиса" впервые заработал с иностранным языком — его теперь можно использовать в турецкой версии "Яндекс.Навигатора".
Вести.Хайтек 03:34
Общество
Госдума запретила продажу смартфонов без российского ПО
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому запрещается продажа смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
9111.ru вчера в 08:25
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Политика
В Госдуму внесут законопроект об упрощённом получении гражданства
До декабря Правительство внесёт в Государственную Думу законопроект об упрощённом получении российского гражданства, предполагающий отмену требования об отказе от гражданства другого государства.
Парламентская газета 10:52
Политика
Лавров не поддержал лишение аккредитации Deutsche Welle
«МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации СМИ», — сказал Лавров.
РБК 04:10
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов»
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv вчера в 07:09
Футбол
Венгер может возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить мюнхенскую «Баварию».
REGNUM 08:35
Футбол
Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого
Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03