Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год

Шоу-бизнес Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.

Игры В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.

Здоровье Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.

Происшествия Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Наука Пей сколько хочешь. Ученые развеяли миф о пользе 2 литров воды в день Не меньше двух литров жидкости в день На самом деле вы можете пить то количество воды в день, которое чувствуете необходимым.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Происшествия В ООН обеспокоены атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии Специальный посланник Генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс выразил обеспокоенность атакой йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Происшествия Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.

Политика Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.

Политика Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.

Авто Сертификацию автосервисов предложили ввести в России В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.

Происшествия Радикалы избили участников гей-парада в Харькове В Харькове на площади Свободы прошел марш ЛГБТ-сообщества, куда пришли радикалы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Футбол Головин не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем» "Монако" уступил "Марселю" в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Происшествия В Калининградской области туриста смыло волной в море Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Происшествия Жившая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка Уточняется, что украинка приехала из Закарпатской области и предположительно жила в цыганской общине.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.

Футбол Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Российская газета".

Армия и оружие Мнение: Британия воспринимает Россию как цель для нападения Самое опасное российское вооружение Лондон обратил внимание на зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», ракетные системы «Бастион-П» и «Искандер», которые стоят на вооружении ВС России.