Экономика
RT на русскомПравительство Украины утвердило бюджет на 2020 год
Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai выпустит в продажу обновлённый Solaris в октябре.
Актуальные Новости вчера в 02:20
Шоу-бизнес
В сети обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова
Катафалки, кареты, тосты от политиков, танцы невесты в нижнем белье — в сети бурно обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
BFM.ru вчера в 11:50
Баскетбол
Освобождённый украинский моряк: в СИЗО сказали — «Динамо» К играет лучше россиян
Освобождённый украинский моряк Денис Гриценко поблагодарил киевское «Динамо» за присланные футболки команды в российское СИЗО, где он и другие моряки содержались под стражей за нарушение государственных границ.
Чемпионат 15:32
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Политика
Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 13 сентября в 01:36
Армия и оружие
Американский военный самолет выдал себя за гражданский борт и пролетел у самых границ Крыма
ГЛАС.RU вчера в 01:47
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Футбол
ЦСКА победил «Тамбов» благодаря двум красивым голам
ЦСКА на выезде победил "Тамбов" в девятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. По голу забили Кристиан Бистрович и Хердур Магнуссон.
Pravda.Ru 14:21
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Ле-Ман’66»
Компания Энцо Феррари фактически считала Ле-Ман своей вотчиной, однако энтузиастам под руководством легендарного конструктора Кэролла Шелби удалось невозможное.
F1news.ru 14:33
Игры
В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию
Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru 14:31
Политика
Чемезов: Superjet может получить российское название
Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
Происшествия
Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.
URA.Ru вчера в 10:05
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Энергетика
WSJ сообщила о сроках восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия планирует к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
Известия 15:03
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Гаджеты
Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры
Газета DAILY вчера в 07:08
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Происшествия
Пассажирок авиарейса из Симферополя оштрафовали за распитие алкоголя
Полиция задержала в столичном аэропорту Шереметьево двух женщин за распитие алкогольных напитков на борту авиарейса Симферополь — Москва.
РБК 11:28
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Здоровье
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Политика
Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил требования по транзитному контракту с Россией
Украинская компания "Нафтогаз" хочет получить от российской стороны компенсацию в случае, если "Газпром" будет отстаивать свою позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
Газета.Ru 11 сентября в 21:00
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Единоборства
Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира
RT на русском 14:06