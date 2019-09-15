Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год

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