Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство Украины утвердило бюджет на 2020 год

Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год

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