Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПравительство Украины утвердило проект бюджета на 2020 год

Сегодня премьер-министр страны Алексей Гончарук сообщил, что Киев теперь будет планировать госбюджет на три года. По его словам, новую систему внедрят уже в 2020-м. Сейчас бюджет Украины планируется ежегодно.
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Правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год

RT на русскомвчера в 13:22

На Украине утвердили бюджет на 2020 год

Московский Комсомолецвчера в 12:59

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Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2020 год

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Правительство Украины прогнозирует рост ВВП

News.ruвчера в 13:22

Правительство Украины утвердило бюджет — 2020

REGNUMвчера в 13:42

Украина утвердила проект бюджета на 2020 год

Экономика сегоднявчера в 13:41
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Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
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Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

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«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
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В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев

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Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.
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У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит

Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
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Артем Милевский — Андрею Шевченко: «Николаевич, пора»

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Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.
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Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к увеличению напряженности в регионе, поспешные выводы могут лишь усугубить дестабилизацию.
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Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
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Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом

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Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
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Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

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Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии

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