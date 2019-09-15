Экономика
Говорит МоскваПравительство Украины утвердило проект бюджета на 2020 год
Сегодня премьер-министр страны Алексей Гончарук сообщил, что Киев теперь будет планировать госбюджет на три года. По его словам, новую систему внедрят уже в 2020-м. Сейчас бюджет Украины планируется ежегодно.
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Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
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У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
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Общество
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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
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В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17
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Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к увеличению напряженности в регионе, поспешные выводы могут лишь усугубить дестабилизацию.
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Общество
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Врачи: этот убийца сердца и сосудов есть в каждом доме
Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.
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В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.
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На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
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Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
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Определены арбитры первых матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто назначена на встречу 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лудогорцем» и ЦСКА.
ProstoProSport 07:39
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Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии
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