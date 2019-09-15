Сегодня премьер-министр страны Алексей Гончарук сообщил, что Киев теперь будет планировать госбюджет на три года. По его словам, новую систему внедрят уже в 2020-м. Сейчас бюджет Украины планируется ежегодно.

Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2020 год

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