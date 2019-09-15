Экономика

ТАССТАССПравительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год

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Ранее в воскресенье, как сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.
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