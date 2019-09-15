Политика
ТАССПравительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год
Проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год внесен на рассмотрение в Веровную раду. Как отмечается на сайте украинского парламента, проект зарегистрирован 15 сентября. Текст документа, как и пояснительная записка к нему, на сайте пока отсутствуют.
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На Украине представили проект бюджета на 2020 год: страну кормят новыми обещаниями
Новостной фронтвчера в 09:29
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Водяной пар впервые обнаружен за пределами Солнечной системы
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Газета.Ru вчера в 16:55
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Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
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Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
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Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
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США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
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