Политика

ТАССТАССПравительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год внесен на рассмотрение в Веровную раду. Как отмечается на сайте украинского парламента, проект зарегистрирован 15 сентября. Текст документа, как и пояснительная записка к нему, на сайте пока отсутствуют.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Правительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год

ТАСС09:27

На Украине представили проект бюджета на 2020 год: страну кормят новыми обещаниями

Новостной фронт09:29

Дороги, образование, агросектор: Расходы госбюджета Украины на 2020 год

Украина.ру11:46
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Энергетика

Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов

Газета.Ru 18:59
Кино

Фильм «Кролик Джоджо» победил на кинофестивале в Торонто

ТАСС 14:06
Футбол

Кононов ответил на требования фанатов покинуть «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал требования болельщиков покинуть команду.
Известия вчера в 19:57
Политика

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Политика

Чемезов опроверг существование при Путине «политбюро»

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил об отсутствии процедуры коллегиального принятия решений ближним кругом президента РФ, который называют «Политбюро 2.0».
News.ru 18:04
Политика

РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Кино

«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате

News.ru 18:21
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Здоровье

Кардиолог назвал опасные для сна позы

Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Наука

В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила

Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток 13 сентября в 12:31
Кино

Вышел трейлер фильма про противостояние «Форда» и «Феррари»

Piter.tv 11:16
Экономика

В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды

Президент Владимир Путин в марте в 2018 года поставил перед правительством амбициозную задачу — Россия к концу 2024 года должна обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых (3,5-4 процента) и прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира.
Lenta.ru 13 сентября в 17:06
Гаджеты

Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями

Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Политика

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости вчера в 03:05
Политика

СМИ узнали о запросе убежища в Греции от 22 сторонников Гюлена

Политическое убежище в Греции запросили 22 бежавших из Турции сторонника проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают причастным к попыткам госпереворота в 2016 году.
РБК 19:36
Игры

В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию

Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru 14:31
Экономика

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 13 сентября в 05:07
Технологии

Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть

Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.
Известия 18:43
Здоровье

Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

Вести.Ru 16:58
Происшествия

Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек

Вести.Ru 17:56
Происшествия

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

РИА Новости 07:37
Политика

Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября «со сделкой или без»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, заявил, что в ближайшие несколько недель Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза.
РБК 20:35
Общество

На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»

В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика

Инаугурация главы Забайкалья назначена на 19 сентября

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, показавший лучший результат на губернаторских выборах в России 8 сентября 2019 года, официально вступит в должность главы региона 19 сентября.
REGNUM 20:34
Единоборства

Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым

Объявлена дата и место поединка бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:06
Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Энергетика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное