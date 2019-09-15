Политика
ТАССПравительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год
Проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год внесен на рассмотрение в Веровную раду. Как отмечается на сайте украинского парламента, проект зарегистрирован 15 сентября. Текст документа, как и пояснительная записка к нему, на сайте пока отсутствуют.
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Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Газета.Ru 18:59
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов покинуть «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал требования болельщиков покинуть команду.
Известия вчера в 19:57
Политика
Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Политика
Чемезов опроверг существование при Путине «политбюро»
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил об отсутствии процедуры коллегиального принятия решений ближним кругом президента РФ, который называют «Политбюро 2.0».
News.ru 18:04
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Здоровье
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Наука
В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила
Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток 13 сентября в 12:31
Экономика
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Президент Владимир Путин в марте в 2018 года поставил перед правительством амбициозную задачу — Россия к концу 2024 года должна обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых (3,5-4 процента) и прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира.
Lenta.ru 13 сентября в 17:06
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости вчера в 03:05
Политика
СМИ узнали о запросе убежища в Греции от 22 сторонников Гюлена
Политическое убежище в Греции запросили 22 бежавших из Турции сторонника проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают причастным к попыткам госпереворота в 2016 году.
РБК 19:36
Игры
В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию
Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru 14:31
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 13 сентября в 05:07
Технологии
Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть
Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.
Известия 18:43
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:43
Происшествия
Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек
Вести.Ru 17:56
Политика
Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября «со сделкой или без»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, заявил, что в ближайшие несколько недель Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза.
РБК 20:35
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика
Инаугурация главы Забайкалья назначена на 19 сентября
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, показавший лучший результат на губернаторских выборах в России 8 сентября 2019 года, официально вступит в должность главы региона 19 сентября.
REGNUM 20:34
Единоборства
Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым
Объявлена дата и место поединка бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:06
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15