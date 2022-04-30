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Правительство Украины заморозило цену на газ для населения до 1 октября

Цена на газ для населения на Украине заморожена до 1 октября, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой
 на постановление кабмина.
РИА Новости
"Этим актом вносятся изменения в "Положение о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов"", – приводит фрагмент постановления правительства украинское издание "Страна.uа".
Радио Sputnik
Цена будет составлять около 8 гривен (почти 19 рублей) за кубометр.
Lenta.ru
Российская компания «Газпром» в то же время продолжает в штатном режиме поставлять голубое топливо европейским потребителям через Украину в соответствии с заявками.
ФАН

Подробнее о событии

«Страна.uа»: украинские власти заморозили цену на газ до 1 октября
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Украинский кабмин до 1 октября заморозил цену на газ в 8 гривен для населения
Lenta.ru12:52
Правительство Украины заморозило цену на газ для населения до 1 октября
РИА Новости11:59
На Украине заморозили цену на газ до 1 октября
Ореанда-Новости12:33
Власти Украины заморозили цену на газ для населения до 1 октября
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Правительство Украины оставило до 1 октября неизменной цену на газ для населения
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Кабмин Украины заморозил цены на газ для населения
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