Новое правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Суга намерено развивать отношения с Россией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили в японском МИД.

С чего всё началось Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД. В среду объявили новый состав правительства Японии. Премьер-министром стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ. РИА Новости 01:07