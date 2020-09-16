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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Правительство Японии намерено развивать отношения с Россией

Новое правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Суга намерено развивать отношения с Россией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили в японском МИД.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией

Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД. В среду объявили новый состав правительства Японии. Премьер-министром стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
РИА Новости01:07
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Известия

В Госдуме заявили об ожиданиях от премьера Японии помимо мирного договора

Известия05:17
RT на русском

В МИД Японии рассказали о позиции по отношениям с Россией

RT на русском01:33
Lenta.ru

Новый премьер Японии высказался о будущем отношений с Россией

Lenta.ru02:15
Коммерсантъ

МИД Японии заявил о планах развивать отношения с Россией

Коммерсантъ02:50
Московский Комсомолец

Новое правительство Японии подтвердило намерение развивать отношения с Россией

Московский Комсомолец01:24
Газета.Ru

Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией

Газета.Ru01:13
РИА Новости

Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией

РИА Новости01:07

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
6

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 трлн рублей, а 1,4 трлн рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс03:35
5

Канье Уэст разместил в Twitter фотографию Путина с тренировки по дзюдо

Как сообщает РИА Новости, кандидат в президенты США рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фотографию российского лидера Владимира Путина, запечатленного в кимоно с черным поясом во время выполнения одного из приемов дзюдо.
Инфорос05:52
2

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
353

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
20

Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
17

Золото слабо дорожает перед объявлением итогов заседания ФРС США

Цена на золото в среду утром демонстрирует умеренный рост, в то время как рыночные игроки не делают резких движений в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ01:49

СМИ: Один из юниоров «Феррари» может получить место в «Хаасе», Шварцман среди кандидатов

Если ранее сообщалось о том, что в следующем году пилот юниорской программы скудерии, предположительно Мик Шумахер, может получить место в «Альфа Ромео», то теперь появилась информация, что «Феррари» ведет переговоры о получении второго места в «Ф-1» для своего пилота.
Матч ТВ01:49