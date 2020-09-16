Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, прошения об этом каждый из министров передал премьер-министру страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо. Синдзо Абэ 28 августа неожиданно объявил о своем намерении покинуть пост из-за обострения хронического заболевания.В источнике
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