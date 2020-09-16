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РИА Новости
РИА Новости

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, прошения об этом каждый из министров передал премьер-министру страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо. Синдзо Абэ 28 августа неожиданно объявил о своем намерении покинуть пост из-за обострения хронического заболевания.В источнике
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РБК

Кабмин Японии ушел в отставку перед инаугурацией нового премьера

РБК21:33
RT на русском

Правительство Японии ушло в отставку

RT на русском20:35
Интерфакс

Правительство Японии в полном составе уходит в отставку

Интерфакс20:47
Коммерсантъ

Правительство Японии ушло в отставку

Коммерсантъ20:41
Lenta.ru

Правительство Японии ушло в отставку

Lenta.ru21:01
РИА Новости

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

РИА Новости20:28
ТАСС

Правительство Синдзо Абэ ушло в отставку

ТАСС20:26

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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В Иркутске начато рассмотрение резонансного дела насильника-убийцы

В Иркутском областном суде, по информации областного Следственного комитета РФ, во вторник, 15 сентября, начато рассмотрение уголовного дела об убийстве девушки водителем, подвозившим ее.
Вести.Ruвчера в 05:51
14

Корчевников рассказал о своей болезни

В эфире программы «Судьба человека», которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, победившая онкологию, затронула тему болезней.
Lenta.ru21:13
6

Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — сообщили в министерстве.
ИА Новороссиявчера в 10:15
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США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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В Норильске за мошенничество с госконтрактами задержаны три человека

По версии следствия, во втором полугодии 2019-го управляющие компании «Санор», действуя по предварительному сговору с чиновниками администрации Норильска, предоставили подложные документы о выполнении госконтракта.
Sibnovosti.ru21:30
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В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.
RT на русском22:14
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»

Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известный как новосибирская физматшкола.
Байкал-Daily21:19