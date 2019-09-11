Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK. Премьер-министр Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов правительства. На прежних должностях останутся только генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

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