Правительство Японии в среду, 11 сентября ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщает РИА "Новости". Как стало известно, премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов кабинета.

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

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