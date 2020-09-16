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Вести.Ru
Вести.Ru

Правительство Японии возглавил Ёсихидэ Сугу

На посту премьер-министра страны утвержден новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.В источнике
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URA.Ru

В Японии утвердили нового премьера. Он намерен продолжить спор с РФ о Курилах

URA.Ru01:12
РИА Новости

Есихидэ Суга стал новым премьером Японии

РИА Новости00:48
Lenta.ru

В Японии выбрали нового премьер-министра

Lenta.ru01:01
РБК

Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

РБК00:55
RT на русском

В Японии утвердили нового премьер-министра страны

RT на русском00:50
ТАСС

Ёсихидэ Суга стал премьер-министром Японии

ТАСС01:05
Эхо Москвы

Парламент Японии должен утвердить сегодня Ёсихидэ Сугу новым премьер-министром страны

Эхо Москвы22:04

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
1,9K

«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента.
МонаВиставчера в 15:11
1,9K

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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