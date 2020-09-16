Правительство Японии возглавил Ёсихидэ Сугу
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На посту премьер-министра страны утвержден новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.В источнике
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