ВедомостиПравительство анонсировало запуск промышленной ипотекиПремьер уточнил, что российские компании смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.Ведомости«Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 млн руб.», — заявил Мантуров.ИА Красная ВеснаОтбор первых участников промышленной ипотеки пройдет в последнем квартале года.Российская газетаСоздать промышленную ипотеку предложил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.Право.руЧитать далееСвернутьТелеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургPiter.tvРамблерАргументы и ФактыИА Красная ВеснаВечерняя МоскваГазета.RuЭкономика сегодняЦентр Градостроительного Развития (CUD.NEWS)Краснодарские известияРоссийская газетаПравда о СРОLife.ruИА КрыминформФАНПодробнее о событииВ России запускают промышленную ипотекуКоммерсантъ03:47В России запускают новый инструмент поддержки предприятий - промышленную ипотекуFinam.Ru04:06Мишустин сообщил о запуске промышленной ипотекиURA.Ru03:58Правительство анонсировало запуск промышленной ипотекиВедомости04:07Премьер Мишустин: правительство запускает промышленную ипотекуРИА Новости03:43Правительство подготовило постановление о запуске в России промышленной ипотекиПРАЙМ03:40Мантуров: максимальный объем кредита по промышленной ипотеке составит 500 млн рублейТАСС04:12Показать ещёОценить13Поделиться