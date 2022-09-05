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Правительство анонсировало запуск промышленной ипотеки

Премьер уточнил, что российские компании смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.
Ведомости
«Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 млн руб.», — заявил Мантуров.
ИА Красная Весна
Отбор первых участников промышленной ипотеки пройдет в последнем квартале года.
Российская газета
Создать промышленную ипотеку предложил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Право.ру

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В России запускают промышленную ипотеку
Коммерсантъ03:47
В России запускают новый инструмент поддержки предприятий - промышленную ипотеку
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