Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ведомости»: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 18:03

Подробнее о событии

Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

РБК08:06

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомостивчера в 18:03

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ru03:35

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

ТАСС03:12

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газета03:02

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 21:59

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новости04:39
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Происшествия

Крупную нарколабораторию обнаружили во Владимирской области

В одной из деревень Петушинского района в неэксплуатирумом здании полицейскими было обнаружено оборудование, а также костюмы индивидуальной защиты.
Молва 07:21
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Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
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Общество

Визовые центры Великобритании в России возобновили работу

Британские визовые центры в РФ с 22 июня начинают выдачу паспортов, подача новых заявлений возможна с 29 июня.
ТАСС 08:13
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Армия и оружие

Генерал назвал отличия польских и российских танков Т-72

Кшиштоф Радовский, польский генерал-майор, рассказал об основных отличиях между модернизированными танками Т-72, поступившими в ВС Польши, и их российскими вариантами.
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Определен способ защиты смартфона от самовозгорания в жару

Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
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Политика

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Афиша Daily 08:38
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Происшествия

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Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
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Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 29 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил все ограничения, связанные с распространением коронавируса, еще на неделю – до 29 июня.
Вечерние Ведомости 08:37
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Общество

Мэр Нижнего Тагила вышел к протестующим рабочим завода

URA.Ru 05:15
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Политика

Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников

Президент Владимир Путин считает, что чиновники, которые призваны служить людям, не должны "выпячивать напоказ" свое благосостояние — это просто неприлично, потому что сотни тысяч россиян живут очень скромно.
РИА Новости вчера в 06:41
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
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Армия и оружие

Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая

Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
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Политика

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Армия и оружие

Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»

Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
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Происшествия

Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»

Вести.Ru 08:07
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

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РИА Новости 06:34
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Общество

Обновлена карта заражений в районах Нижегородской области

Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению COVID-19 в районах и муниципальных округах.
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Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Происшествия

Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор

Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
REGNUM 07:37
Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
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Армия и оружие

Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

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Взгляд.ру вчера в 11:45
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