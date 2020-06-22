Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.

с чего всё началось

Получить льготы смогут организации, у которых 90% дохода и более приходится на продажу софта и услуги по его поддержке. Впрочем, снижение налога на прибыль и страховых взносов — не совсем то, что просили представители отрасли.

Политика Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина». 353

Наука ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) приступила к разработке плана по строительству нового 100-километрового кругового суперколлайдера. 8

Политика Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года. 8

Политика Сенаторы высказались против выхода США из Договора по открытому небу Ряд американских сенаторов выступили против решения президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу.

Здоровье Названы 5 опасных лекарств, которые есть в каждой аптечке Парацетамол, который входит в состав многих комбинированных препаратов, очень опасен для печени, а ибупрофен при регулярном применении провоцирует поражение почек и проблемы с желудком.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,7K

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в понедельник в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News. 1

Общество Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. 61

Здоровье Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19 Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета. 1

Политика Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани». 111

Армия и оружие Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. 171

Экономика «Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки» Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. 15

Общество Nord Stream 2 должна обосновать апелляцию на решение регулятора ФРГ Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG должна до 15 сентября обосновать свою апелляцию на решение Федерального сетевого агентства ФРГ отказавшему газопроводу в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС. 3

Происшествия Директора хабаровского лагеря «Холдоми» отпустили под домашний арест Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест директору детского лагеря "Холдоми", где в 2019 году произошел пожар с гибелью детей, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября. 749

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 842

Общество В Югре продлили режим самоизоляции "Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении. 23

Наука Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями. 12

Общество Карта выхода России с карантина Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб.