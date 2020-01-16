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РИА НовостиПравительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин
Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что дальнейшую работу кабмина будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
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