Политика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин

Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что дальнейшую работу кабмина будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
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Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин

РИА Новости02:03

Мишустин сообщил о своих планах на посту премьера

РБК02:11

Михаил Мишустин заявил о готовности к работе в правительстве

Вечерняя Москва01:58

Мишустин намерен выстраивать работу Кабмина в сотрудничестве с парламентом

ФАН02:10

Мишустин намерен выстраивать работу в тесном сотрудничестве с парламентом

Парламентская газета02:13

Правительство РФ продолжит тесное сотрудничество с парламентом – Кашеварова

iReactor01:54

Мишустин выразил готовность к дальнейшей работе в правительстве

Дума ТВ02:06
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Больше всего подорожали поездившие машины в Башкирии - на 15%.
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В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

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РИА Новости 02:18
Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
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Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
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В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

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Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
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Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
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Политика

Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны

Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
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Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
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Забайкалье отреагировало на призыв Путина о выплатах на ребёнка

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Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium

Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Происшествия

Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области

Газета.Ru вчера в 23:25
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Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.
Газета.Ru 01:51
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
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СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

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Роскачество обнаружило в черном перце плесень и кишечную палочку

Роскачество проверило черный молотый перец и обнаружило в ряде образцов плесень, кишечную палочку и посторонние примеси.
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Футбол

Общий убыток клубов РПЛ составил 56 млн евро

На зарплаты футболистам клубы РПЛ потратили 527 млн евро — это шестой показатель в Европе.
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Политика

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.
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Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

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Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал "подождать", отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении посадить его в тюрьму и расстрелять.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
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Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
РИА Новости вчера в 22:58
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Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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Недвижимость

Увеличение материнского капитала увеличит спрос на 6 млн кв. м жилья

Расширение программы материнского капитала увеличит спрос на рынке жилья на 6 млн кв. м. Об этом сообщает «РИА-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.
РБК 02:18
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В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
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Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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