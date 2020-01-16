Политика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин

Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что дальнейшую работу кабмина будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Мишустин заявил о готовности сотрудничать с парламентом

МИР 2402:48

Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом — Мишустин

Аргументы и Факты03:11

Мишустин сообщил о намерении тесно сотрудничать с парламентом

Народные новости02:48

Мишустин рассказал о планах по дальнейшей работе правительства

Газета.Ru03:16

Мишустин намерен выстраивать работу кабмина в сотрудничестве с парламентом

ФАН02:10

Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин

РИА Новости02:03

Михаил Мишустин заявил о готовности к работе в правительстве

Вечерняя Москва01:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Политика

Реформа по кадастру: чем занимался Мишустин в 2004–2006 годах

Михаил Мишустин с 2004 по 2006 год возглавлял агентство Роснедвижимость. Рассказываем, чем оно занималось.
РБК 03:35
Происшествия

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:01
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Актрису Шпицу затравили за фото с разрезанным арбузом между ног

Ну снимками звезд отечественного кино в купальнике уже никого не удивишь, но Шпица положила между ног разрезанный арбуз с ярко красной мякотью.
Московский Комсомолец 03:48
Происшествия

В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

РИА Новости 04:03
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Политика

Путин предложил закрепить регулярную индексацию пенсий в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что регулярную индексацию пенсий следует закрепить в Конституции страны.
МИР 24 вчера в 05:08
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая

Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
REGNUM 06:22
Политика

Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Российская газета 06:32
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян

Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Интересант 06:50
Политика

Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию с осужденной в РФ израильтянкой

Как сообщила канцелярия премьера Израиля, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию с Наамой Иссахар - осужденной в России израильтянкой, сообщает в четверг В сообщении отмечается, что по итогам разговора "оптимизм премьер-министра по вопросу об освобождении Наамы Иссахар возрос".
Газета.Ru 06:28
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Гаджеты

Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10

Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
МонаВиста вчера в 08:16
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Интернет

Microsoft выпустила новый браузер

Корпорация Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium от Google.
Lenta.ru 05:27
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Футбол

УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду

По данным источника, УЕФА использовал не самую популярную схему 4-2-4 ради того, чтобы в состав команды года попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который по итогам голосования болельщиков проиграл конкуренцию Лионелю Месси («Барселона»), Роберту Левандовскому («Бавария») и Садио Мане («Ливерпуль»).
Чемпионат 01:03
Происшествия

Александр Серов пострадал в перестрелке

StarHit.ru 14 января в 23:00
Общество

Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире

Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.
Известия 06:14
Космос

В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта»

Разработка новой ракеты на замену российско-украинскому носителю «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» по заказу группы компаний S7 еще не началась, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Взгляд.ру 05:38
Политика

Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре

Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 06:22
Общество

В 2019 году россияне потратили на мобильные приложения более $1 млрд

В 2019 году россияне впервые потратили свыше $1 миллиарда долларов на мобильные приложения.
Газета.Ru 02:12
Футбол

Полузащитник «Краснодара» Намли перешел в аренду в «Колорадо»

Кубанские новости вчера в 12:34
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Lenta.ru 03:42
Игры

Xbox Series X сможет запускать ПК-игры

Корпорация Microsoft уже совсем скоро официально представит свою игровую консоль нового поколения Xbox Series X. Теперь благодаря информации от итальянского портала Game-Experience стало известно, что очень интересной фишкой приставки станет то, что на ней можно будет играть в игры, предназначенные для ПК под управлением Windows.
Ридус 05:52
Культура

Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Газета.Ru 00:01
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное