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Правительство даст возможность иностранцам сохранить доли в новом операторе «Сахалина-2»

В указе российского президента Владимира Путина говорится, что доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2", создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора.
Газета.Ru
Там же уточняется, что на продажу доли иностранного участника российскому юрлицу отводится 4 месяца.
РИА Новости
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое).
РИА Новости
Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
РИА Новости

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