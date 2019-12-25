Экономика
ГЛАС.RUПравительство дополнит план приватизации крупными предприятиями
В план приватизации государственных предприятий до 2022 года добавят 293 компании. Об этом сообщается в тезисах министра экономического развития Максима Орешкина.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод
Интерфакс25 декабря в 09:38
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Политика
Шойгу объявил 31 декабря выходным в Вооруженных силах России
Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах России.
Армия и оружие
ПНС Ливии запросило у Турции военную помощь
По данным собеседника телеканала, правительство национального согласия официально запросило у Турции военную, сухопутную и морскую поддержку.
Космос
Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле
Ученые уверены, что не нужно крепить кабель к Земле. Вместо этого его надо прикрепить к поверхности Луны и бросить конец в сторону Земли.
Армия и оружие
Минобороны раскрыло характеристики новой подлодки пятого поколения
Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развернутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка».
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Культура
Умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек
Юрий Рост прощается с Галиной Волчек: фотография На 87 году жизни скончалась народная артистка СССР и художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек.
Общество
Нижегородский ЖК «Окский берег» решили не достраивать
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Кино
Новый трейлер «Соник в кино» посвящён Сонику в младенчестве
Дабы поддержать интерес к фильму, кинокомпания Paramount Pictures выпустила новый рекламный ролик, в котором главный акцент сделан на ёжика Соника в младенчестве.
Фигурное катание
Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил невыполнение обещаний России по транзиту.
Хоккей
Сборная России по хоккею стартовала с поражения на МЧМ-2020
Сборная России играла с Чехией в рамках 1-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе
Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Общество
УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»
Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы Ульяновского автозавода, «Буханка» позволяет создать на ее базе сразу несколько вариантов автодомов: с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крыши.
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Биатлон
Биатлонист Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонист из Санкт-Петербурга Алексей Слепов с чистой стрельбой одержал победу в спринте на традиционных отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка».
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Армия и оружие
В Индии сняли с вооружения истребители МиГ-27
МиГ-27 поступил на вооружение индийских ВВС в 1981 году и стал основным истребителем-бомбардировщиком.
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Здоровье
В российском городе геям и проституткам запретили сдавать кровь
В Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. Об этом говорится на сайте областной станции переливания крови.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Армия и оружие
В Сети показали кадры испытаний российского комплекса ПВО «Гибка-С»
Общество
ФБК утверждает, что руководство ВТБ контролирует самолеты, которые были похищены у госбанка
Ранее в компании «ВТБ Лизинг» заявили, что не имеют отношения к самолетам, которые фигурируют в расследованиях.