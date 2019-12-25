Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПравительство дополнит план приватизации крупными предприятиями

В план приватизации государственных предприятий до 2022 года добавят 293 компании. Об этом сообщается в тезисах министра экономического развития Максима Орешкина.
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Число компаний в плане приватизации может измениться

ТАССвчера в 10:03

Правительство включило в план приватизации ВТБ и «Совкомфлот»

Дождь25 декабря в 11:23

В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод

Интерфакс25 декабря в 09:38

Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации

РБК25 декабря в 10:24

Названы семь вошедших в план приватизации компаний

Известия25 декабря в 10:11

План приватизации может дополниться крупными компаниями

РИА Новости25 декабря в 09:59

Правительство включило в план приватизации 293 предприятия

News.ru25 декабря в 11:29
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Пассажирский самолет упал в Казахстане

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МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете

МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
РБК 06:38
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Коммерсантъ 06:55
Политика

Шойгу объявил 31 декабря выходным в Вооруженных силах России

Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах России.
РБК 07:12
Армия и оружие

ПНС Ливии запросило у Турции военную помощь

По данным собеседника телеканала, правительство национального согласия официально запросило у Турции военную, сухопутную и морскую поддержку.
RT на русском вчера в 15:16
Космос

Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле

Ученые уверены, что не нужно крепить кабель к Земле. Вместо этого его надо прикрепить к поверхности Луны и бросить конец в сторону Земли.
РБК 25 декабря в 02:24
Армия и оружие

Минобороны раскрыло характеристики новой подлодки пятого поколения

Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развернутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка».
News.ru 07:09
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости вчера в 09:11
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука 05:19
Культура

Умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек

Юрий Рост прощается с Галиной Волчек: фотография На 87 году жизни скончалась народная артистка СССР и художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек.
Новая газета вчера в 12:08
Общество

Нижегородский ЖК «Окский берег» решили не достраивать

Нижний Новгород on-line 05:40
Происшествия

Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора

Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
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Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Кино

Новый трейлер «Соник в кино» посвящён Сонику в младенчестве

Дабы поддержать интерес к фильму, кинокомпания Paramount Pictures выпустила новый рекламный ролик, в котором главный акцент сделан на ёжика Соника в младенчестве.
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Фигурное катание

Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию

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Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил невыполнение обещаний России по транзиту.
Мой Брянск 23 декабря в 22:26
Хоккей

Сборная России по хоккею стартовала с поражения на МЧМ-2020

Сборная России играла с Чехией в рамках 1-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
NewInform вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
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Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском 01:51
Армия и оружие

Американские и российские военные подрались в Сирии

Lenta.ru 05:52
Общество

УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»

Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы Ульяновского автозавода, «Буханка» позволяет создать на ее базе сразу несколько вариантов автодомов: с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крыши.
Автоновости дня вчера в 08:19
Происшествия

Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
РБК 06:44
Биатлон

Биатлонист Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Биатлонист из Санкт-Петербурга Алексей Слепов с чистой стрельбой одержал победу в спринте на традиционных отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка».
News.ru вчера в 05:38
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Армия и оружие

В Индии сняли с вооружения истребители МиГ-27

МиГ-27 поступил на вооружение индийских ВВС в 1981 году и стал основным истребителем-бомбардировщиком.
ГЛАС.RU 05:21
Экономика

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
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В российском городе геям и проституткам запретили сдавать кровь

В Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. Об этом говорится на сайте областной станции переливания крови.
Lenta.ru 05:47
Энергетика

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Интерфакс 02:55
Армия и оружие

В Сети показали кадры испытаний российского комплекса ПВО «Гибка-С»

Радио Sputnik вчера в 01:38
Общество

ФБК утверждает, что руководство ВТБ контролирует самолеты, которые были похищены у госбанка

Ранее в компании «ВТБ Лизинг» заявили, что не имеют отношения к самолетам, которые фигурируют в расследованиях.
Эхо Москвы вчера в 14:30
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